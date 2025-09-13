Ситуация в Купянске под контролем ВСУ, оккупанты попадают в плен

Российские войска используют трубопровод возле Купянска для перемещения личного состава в город, но не ведет непосредственно в город. Кроме того, оборонная операция города продолжается, украинские военные уничтожают оккупантов и берут их в плен. Об этом передает Генштаб.



«Ситуация в городе Купянске под контролем Вооруженных сил Украины. В то же время, враг продолжает делать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска. В районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем ВСУ», — говорится в сообщении.



В Генштабе уточнили, что в городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города — поисково-ударные действия. Только за две недели потери российской армии составили 395 человек, из них 288 — безвозвратные.



На подходах к Купянску, в районах населенного пункта Радьковка и Голубовка, Силы обороны уничтожили 265 россиян. В районе самого города — еще 128.



Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и предоставляя показания, которые будут использованы против оккупантов.



Ранее мы писали, что военные аналитики DeepState заявили, что российские оккупанты через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск Харьковскую область.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях