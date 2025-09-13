Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Ситуация в Купянске под контролем ВСУ, оккупанты попадают в плен

13 сентября 2025, 15:32

Ситуация в Купянске под контролем ВСУ, оккупанты попадают в плен

Российские войска используют трубопровод возле Купянска для перемещения личного состава в город, но не ведет непосредственно в город. Кроме того, оборонная операция города продолжается, украинские военные уничтожают оккупантов и берут их в плен. Об этом передает Генштаб.

«Ситуация в городе Купянске под контролем Вооруженных сил Украины.  В то же время, враг продолжает делать попытки накапливаться на северных окраинах города Купянска. В районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем ВСУ», — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что в городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города — поисково-ударные действия. Только за две недели потери российской армии составили 395 человек, из них 288 — безвозвратные.

На подходах к Купянску, в районах населенного пункта Радьковка и Голубовка, Силы обороны уничтожили 265 россиян. В районе самого города — еще 128.

Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и предоставляя показания, которые будут использованы против оккупантов.

Ранее мы писали, что военные аналитики DeepState заявили, что российские оккупанты через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск Харьковскую область. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Харьковская область Купянск
События
Война
Организации
Генштаб ВСУ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:58
Оккупанты проводят «уроки мужества» для детей на ВОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» скрыла факты о поврежденных военных базах в Донецке во время обстрела — ФОТО
14:20
В оккупированном Донецке с 13 сентября закроют движение по главному мосту
09:29
На оккупированной Луганщине угледобывающая отрасль в упадке: шахты прекращают добычу – ОВА
14:21
В оккупированном Селидово Донецкой области российский банк якобы запустил выездное обслуживание населения
12:40
Оккупанты снова пообещали «возродить туризм» на захваченных землях
10:49
В оккупированном Лисичанске прогремели взрывы: сообщают о «прилете», над городом дым
21:15
«ЛНР» запретила «нелицензированные» системы спутникового телевидения с украинскими каналами
20:07
Ударные дроны поразили космический центр РФ в Крыму
17:30
РФ возводит новую телебашню в Бердянске для вещания пропаганды
16:09
За призывы «убивать русских» на оккупированной Херсонщине задержали россиянина
12:16
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
11:54
Почти на четверть вырос тариф за тепло на оккупированной Луганщине
10:59
В «ДНР» запрещают писать о том, что нет воды
20:40
РФ готовит боевиков для работы в «администрациях» ВОТ Запорожья
15:26
Украинцев на ТОТ без российских паспортов могут депортировать
14:52
В оккупированном Крыму спецназовцы ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО
12:00
Reuters: удары Украины вывели из строя 17% переработки нефти в России
15:15
Оккупанты не справляются с масштабными пожарами на ВОТ Донбасса
10:59
Оккупанты ищут коллаборантов для отъема имущества на ВОТ
все новости
17:05
Прифронтовую Константиновку снова атаковали оккупанты из артиллерии и авиации
16:22
Трамп готов ввести серьезные санкции против России при одном условии
15:32
Ситуация в Купянске под контролем ВСУ, оккупанты попадают в плен
15:23
Три человека погибли и семеро ранены в результате утренних обстрелов Константиновки
14:52
В DeepState сообщили, что оккупанты заходят в Купянск через газовую трубу: в городской администрации отреагировали
13:58
Краматорск атаковали российские беспилотники: ранена молодая девушка
12:38
Армия РФ ударила по Константиновке: в ГВА показали последствия
11:59
Повреждены жилые дома и админздания: россияне более 20 раз атаковали Донетчину за сутки
10:53
Россия ударила «Смерчем» по Константиновке
10:06
Оккупанты дронами атаковали Славянск: есть повреждения
09:40
Россия запустила баллистику и дроны: ПВО сбила 137 целей
09:22
Двое человек пострадали за сутки в Донецкой области из-за обстрелов армии РФ
22:30
Страны ЕС продлили санкции против РФ
22:05
Шмыгаль и Келлог обсудили возможность передачи ВСУ новых систем Patriot
21:32
Силы обороны полностью сорвали наступление оккупантов на Сумы — Зеленский
20:58
В Краматорске армия РФ обстреляла машину коммунальников
20:23
Украинские военные взяли в плен более 30 россиян
19:32
Зеленский назвал главную цель Путина
19:03
Оккупанты утром сбросили авиабомбы на Краматорскую громаду: есть раненая
18:26
В Украине подтвердили поражение нефтеналивного порта в Ленинградской области РФ
все новости
ВИДЕО
Оккупанты оказались в плену. Фото: скриншот Украинские военные взяли в плен более 30 россиян
12 сентября, 20:23
Президент заявил, что Путин стремится к оккупации всей Украины. Фото: Владимир Зеленский Зеленский назвал главную цель Путина
12 сентября, 19:32
Флаг РФ в Терновом. Терновое в Днепропетровской области перешло под контроль РФ
12 сентября, 17:57
Российские беспилотники заблокировали дорогу, ожидая приближения украинской техники, однако были вовремя уничтожены. Кадр из видео Российские военные стали использовать беспилотных «ждунов» против ВСУ — Флеш
12 сентября, 17:03
Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState Российская армия после ротации усилила давление на юге Покровского направления – ВСУ
12 сентября, 16:37
Последствия обстрела Доброполья. Фото: ГСЧС Армия РФ ударила по Доброполью: спасатели тушили масштабный пожар под обстрелами
12 сентября, 14:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор