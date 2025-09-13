Ситуація у Куп'янську під контролем ЗСУ, окупанти потрапляють у полон

Російські війська використовують трубопровід біля Куп'янська для переміщення особового складу в місто, але не веде безпосередньо в місто. Крім того, оборонна операція міста триває, українські військові знищують окупантів і беруть їх у полон. Про це повідомляє Генштаб.



«Ситуація в місті Куп'янську під контролем Збройних сил України. Водночас, ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп'янська. У районі Куп'янська кілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох уже пошкоджено та затоплено, вихід із четвертої перебуває під контролем ЗСУ», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі уточнили, що у місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста — пошуково-ударні дії. Лише за два тижні втрати російської армії становили 395 осіб, з них 288 — безповоротні.



На підходах до Куп'янська, у районах населеного пункту Радьківка та Голубівка, Сили оборони знищили 265 росіян. У районі самого міста ще 128.



Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, які будуть використані проти окупантів.



Раніше ми писали, що військові аналітики DeepState заявили, що російські окупанти через газову трубу долають Оскол і заходять до Куп'янська Харківської області.

