Славянск утром подвергся атаке дронов

Последствия обстрела в Славянске. Фото: Славянская ГВА

В воскресенье, 14 сентября, утро в Славянске началось с очередного обстрела. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.



Около 06:00 по городу были нанесены удары дронами-камикадзе «Герань-2». Один из них попал в трехэтажный дом на улице Торской, повредив также расположенные рядом многоэтажки. Второй дрон ударил по промышленной зоне на окраине города. Обошлось без пострадавших, говорится в сообщении.

Напомним, три человека погибли и семеро ранены в результате обстрелов Константиновки в Донецкой области.