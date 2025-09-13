Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Три человека погибли и семеро ранены в результате утренних обстрелов Константиновки

13 сентября 2025, 15:23

Россияне атаковали Константиновку. Фото: прокуратура Россияне атаковали Константиновку. Фото: прокуратура

Российская армия в течение 50 минут била по Константиновке из ствольной артиллерии и РСЗО «Смерч». По состоянию на 13:47 известно о семи пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Под огонь попал жилой микрорайон.

«В результате атаки погибли трое горожан 33, 76 и 78 лет. По местам проживания получили ранения четыре женщины в возрасте от 42 до 59 лет и трое 27, 59 и 61-летних мужчин. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и открытый перелом. Их состояние средней тяжести», — говорится в сообщении.

В Константиновке повреждены 14 частных и многоквартирных домов и легковой автомобиль.



Ранее мы писали, что утром, 13 сентября, российские военные ударили тремя ударными дронами по Краматорску Донецкой области. 

