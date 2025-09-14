Слов'янськ вранці зазнав атаки дронів

Наслідки обстрілу у Слов'янську. Фото: Слов'янська ГВА

У неділю, 14 вересня, ранок у Слов'янську розпочався з чергового обстрілу. Про це повідомив начальник міської воєнної адміністрації Вадим Лях.



Близько 06:00 по місту було завдано ударів дронами-камікадзе «Герань-2». Один із них влучив у триповерховий будинок на вулиці Торській, пошкодивши також розташовані поруч багатоповерхівки. Другий дрон вдарив по промисловій зоні на околиці міста. Обійшлося без постраждалих, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, троє людей загинули і семеро поранені внаслідок обстрілів Костянтинівки в Донецькій області.