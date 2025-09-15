Удар авіабомб по центру Краматорська: кількість поранених зросла, у МВА розповіли про їхній стан

Наслідки удару по центру Краматорська. Фото: Краматорська МВА

Зараз відомо про 15 поранених внаслідок удару російських авіабомб по центру міста Краматорськ Донецької області. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.



За його словами, у постраждалих діагностували різані рани, переломи та забої.



«Важких немає. Є госпіталізовані до травматології. Серед поранених – 10 чоловіків та п'ять жінок. Дітей серед постраждалих немає», – розповів начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської МВА.

Нагадаємо, що вночі 14 вересня російська авіація скинула чотири авіабомби ФАБ-250 на центр Краматорська, внаслідок чого пошкоджені 35 багатоповерхівок, три навчальні заклади, адміністративні будівлі, магазини та банк. Раніше було відомо про дев'ятьох поранених.