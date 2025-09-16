Из-за давления Трампа Евросоюз отложил принятие нового пакета санкций против РФ — Politico

Европейский союз перенес обсуждение нового, 19-го с начала войны, пакета санкций против России. Документ, который должны были представить в среду, 17 сентября, исчез из повестки заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС.

Об этом пишет издание Politico.

Когда именно представят новый пакет, пока неизвестно.

По данным издания, решение связано с давлением президента США Дональда Трампа, требующего от европейских стран прекратить закупки российской нефти. Основными ее покупателями в ЕС остаются Венгрия и Словакия.

Некоторые эксперты считают, что давление Трампа может быть связано не столько с желанием усилить давление на Москву, сколько с экономическими интересами США — в частности, стремлением увеличить продажи американских нефти и газа в Европе.

Ранее СМИ писали, что в новый пакет могут включить ограничения на выдачу виз россиянам.

Напомним, Еврокомиссия не планирует изымать замороженные на Западе российские активы, однако намерена использовать доходы от них для предоставления Украине кредитов в формате «репараций».