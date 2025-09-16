Через тиск Трампа Євросоюз відклав ухвалення нового пакету санкцій проти РФ — Politico

Європейський Союз переніс обговорення нового, 19-го з початку війни, пакету санкцій проти Росії. Документ, який мали подати в середу, 17 вересня, зник із порядку денного засідання Комітету постійних представників країн ЄС.

Про це пише видання Politico.

Коли саме представлять новий пакет, поки що невідомо.

За даними видання, рішення пов'язане із тиском президента США Дональда Трампа, який вимагає від європейських країн припинити закупівлю російської нафти. Основними її покупцями в ЄС залишаються Угорщина та Словаччина.

Деякі експерти вважають, що тиск Трампа може бути пов'язаний не так з бажанням посилити тиск на Москву, як з економічними інтересами США — зокрема, прагненням збільшити продаж американських нафти та газу в Європі.

Раніше ЗМІ писали, що у новий пакет можуть включити обмеження на видачу віз росіянам.

Нагадаємо, Єврокомісія не планує вилучати заморожені на Заході російські активи, однак має намір використати доходи від них для надання Україні кредитів у форматі «репарацій».