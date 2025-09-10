Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Фон дер Ляйен: Украина вернет кредит после выплаты репараций Россией

10 сентября 2025, 14:12

Фон дер Ляйен: Украина вернет кредит после выплаты репараций Россией

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Фото из открытых источников Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Фото из открытых источников

Еврокомиссия не планирует изымать замороженные на Западе российские активы, однако намерена использовать доходы от них для предоставления Украине кредитов в формате «репараций».

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС, сообщает «Европейская правда». По ее словам, Европа выделит 6 млрд евро по программе ERA (Чрезвычайное ускорение доходов) и подпишет с Украиной «Альянс дронов».

«Украина обладает изобретательностью, но сейчас ей нужно масштабирование. Вместе мы можем этого достичь, чтобы Украина сохранила преимущество, а Европа усилила собственные позиции», — отметила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС может предоставить Украине кредит за счет процентов, начисляемых на замороженные российские активы. При этом сами активы конфискованы не будут, а риски подобных решений Евросоюз возьмет на себя.

«За счет средств, связанных с этими российскими активами, мы можем выделить Украине репарационный кредит. Сами активы останутся нетронутыми, а ответственность за риски ляжет на ЕС», — пояснила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен уточнила, что Украина вернет этот кредит лишь после того, как Россия выплатит репарации.

Напомним, ЕС профинансировал помощь Украине за счет замороженных активов РФ.

