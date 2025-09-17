Покровск – центр наступления РФ: туда перебросили морскую пехоту, которая уже начала атаковать – британская разведка

Город Покровск Донецкой области остается центром российских наступательных операций. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Покровск является логистическим центром и важным оборонительным узлом, сдерживающим продвижение войск РФ на Донетчине – к городам Краматорск и Славянск, которые также являются целями россиян.
Основные подразделения российской морской пехоты перебросили из Курской и Сумской областей на направление Покровск-Доброполье, где они начали вести наступательные действия небольшими группами.
Напомним, что в DeepState рассказали о ситуации в Серебрянском лесу и поселке Ямполь на Донетчине, которые пытается оккупировать Россия.