Покровск – центр наступления РФ: туда перебросили морскую пехоту, которая уже начала атаковать – британская разведка

Город Покровск Донецкой области остается центром российских наступательных операций. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



Покровск является логистическим центром и важным оборонительным узлом, сдерживающим продвижение войск РФ на Донетчине – к городам Краматорск и Славянск, которые также являются целями россиян.



Основные подразделения российской морской пехоты перебросили из Курской и Сумской областей на направление Покровск-Доброполье, где они начали вести наступательные действия небольшими группами.

