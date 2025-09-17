Пожары в Луганске: жители жалуются на едкий дым

Пожар в Луганске. Скриншот

В оккупированном Луганске и его пригородах продолжаются масштабные пожары. Оккупационные власти утверждают, что возгорания связаны с поджогами.

Сегодня, 17 сентября, пользователи соцсетей сообщили о сильном пожаре в районе Фрунзе. По их словам, горит камыш и растительность вдоль реки Лугань. На место происшествия выехали экстренные службы, в группировке «ЛНР» заявляют, что ситуация находится под контролем.

В соцсетях также публикуются кадры пожара и распространяются предупреждения местным жителям закрывать окна, избегать задымленных зон и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в Северскодонецке Луганской области загорелась свалка строительного мусора у общежития на улице Танкистов, 30. Из-за бесконтрольного накопления отходов начали взрываться газовые баллоны.