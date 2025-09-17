Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Пожары в Луганске: жители жалуются на едкий дым

17 сентября 2025, 18:29

Пожары в Луганске: жители жалуются на едкий дым

Пожар в Луганске. Скриншот Пожар в Луганске. Скриншот

В оккупированном Луганске и его пригородах продолжаются масштабные пожары. Оккупационные власти утверждают, что возгорания связаны с поджогами.

Сегодня, 17 сентября, пользователи соцсетей сообщили о сильном пожаре в районе Фрунзе. По их словам, горит камыш и растительность вдоль реки Лугань. На место происшествия выехали экстренные службы, в группировке «ЛНР» заявляют, что ситуация находится под контролем.

В соцсетях также публикуются кадры пожара и распространяются предупреждения местным жителям закрывать окна, избегать задымленных зон и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в Северскодонецке Луганской области загорелась свалка строительного мусора у общежития на улице Танкистов, 30. Из-за бесконтрольного накопления отходов начали взрываться газовые баллоны. 

ТЕГИ

Места
Луганск река Лугань
Места
Пожары Оккупированная территория
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
18:29
Пожары в Луганске: жители жалуются на едкий дым
17:20
Оккупанты сфабриковали дело против гражданки Украины за службу в полку «Азов»
13:54
В оккупированном Мелитополе захватчики запускают новую волну мобилизации
12:55
Печенье с Кремлем, медведем и терриконами изготовили на оккупированной Донетчине
11:45
ВОТ Херсонщины остались без топлива — ситуация критическая
11:02
В армии РФ калечат солдат за побег с фронта — ГУР
10:51
В оккупированном Донецке прогремели взрывы: над городом поднимается дым
16:59
Путин онлайн «открыл» в Волновахе и Мариуполе лаборатории гигиены и эпидемиологии
15:56
Горы отходов и взрывы баллонов: реальность жителей Луганщины и Донетчины под оккупацией
15:55
Оккупанты запретят школьникам ВОТ мессенджеры кроме «MAX»
13:13
В оккупированной Донецкой области штрафуют за «неправильный мусор»
09:32
ВСУ подтвердили поражение командных пунктов армии РФ в Донецкой области
16:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
15:44
Миллиарды на воду Донбасса исчезли: расследование о коррупции в РФ
14:48
Оккупанты из «ЛНР» «судят» еще двоих бойцов «Азова»
15:38
В Северскодонецке прогремел взрыв и серия детонаций: загорелась крыша жилого дома
15:58
Оккупанты проводят «уроки мужества» для детей на ВОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» скрыла факты о поврежденных военных базах в Донецке во время обстрела — ФОТО
14:20
В оккупированном Донецке с 13 сентября закроют движение по главному мосту
09:29
На оккупированной Луганщине угледобывающая отрасль в упадке: шахты прекращают добычу – ОВА
все новости
22:50
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК устроил погоню и повредил автомобили
22:08
Кабмин расширил поддержку для ВПО и ветеранов: жилье, медицина и спортивные протезы
21:33
Переселенцы смогут рассчитывать на «седьмую» выплату и поддержку зимой — детали
21:05
Зеленский: Россия готовит еще два наступления против Украины
20:47
Оккупанты в гражданском: РФ пытается закрепиться в Ямполе диверсионными группами
20:03
Днепр атаковали дроны-камикадзе, целый день по Днепропетровщине били артиллерией
18:52
Близкий соратник Путина добровольно покидает Кремль
18:38
Бои в Покровске: россияне атакуют вдоль улицы Привольная
18:29
Пожары в Луганске: жители жалуются на едкий дым
17:37
МиГ-29 ВСУ ударил бомбой HAMMER по скоплению оккупантов
17:20
Оккупанты сфабриковали дело против гражданки Украины за службу в полку «Азов»
17:03
В Дружковке из-за атаки российского дрона пострадала женщина в районе супермаркета
16:55
Донецкая ОВА выделила около 77 миллионов для ВСУ из бюджета
16:47
Покровск – центр наступления РФ: туда перебросили морскую пехоту, которая уже начала атаковать – британская разведка
16:36
Европарламент открывает постоянное представительство в Киеве
16:27
Российского режиссера Михалкова уличили в использовании джета беглого олигарха Курченко
16:17
В Литве на границе с РФ для детей и взрослых открыли школу дронов
16:15
Появилось видео уничтожения российских военных на Курском направлении
15:48
В Украину из оккупации удалось вернуть 16 детей
15:48
Российские войска перебрасывают технику и ПВО в Сирию
все новости
ВИДЕО
Задержание пьяного сотрудника ТЦК. Скриншот В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК устроил погоню и повредил автомобили
17 сентября, 22:50
РФ готовит еще два наступления против Украины. Скриншот Зеленский: Россия готовит еще два наступления против Украины
17 сентября, 21:05
Оккупанты в гражданском. Скриншот Оккупанты в гражданском: РФ пытается закрепиться в Ямполе диверсионными группами
17 сентября, 20:47
Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: Днепропетровская ОВА Днепр атаковали дроны-камикадзе, целый день по Днепропетровщине били артиллерией
17 сентября, 20:03
Пожар в Луганске. Скриншот Пожары в Луганске: жители жалуются на едкий дым
17 сентября, 18:29
Момент удара AASM HAMMER по ВС РФ. МиГ-29 ВСУ ударил бомбой HAMMER по скоплению оккупантов
17 сентября, 17:37

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор