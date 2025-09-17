Пожежі в Луганську: мешканці скаржаться на їдкий дим

Пожежа у Луганську. Скріншот

В окупованому Луганську та його передмістях продовжуються масштабні пожежі. Окупаційна влада стверджує, що спалахи пов'язані з підпалами.

Сьогодні, 17 вересня, користувачі соцмереж повідомили про сильну пожежу в районі Фрунзе. За їхніми словами, горить очерет та рослинність вздовж річки Лугань. На місце події виїхали екстрені служби, в угрупуванні «ЛНР» заявляють, що ситуація знаходиться під контролем.

У соцмережах також публікуються кадри пожежі та поширюються попередження місцевим жителям закривати вікна, уникати задимлених зон та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, у Сіверськодонецьку Луганської області загорілося звалище будівельного сміття біля гуртожитку на вулиці Танкістів, 30. Через безконтрольне накопичення відходів почали вибухати газові балони.