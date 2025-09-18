Нехватка бензина в Донецке: на АЗС до сих пор украинский язык

Приезжие из России делятся впечатлениями о Донецке: город разрушен, топлива катастрофически не хватает. Видео с их рассказами опубликовал украинский журналист Денис Казанский.
На кадрах, снятых россиянкой на одной из автозаправочных станций оккупированного города, видно, что из всех марок бензина в продаже остался лишь АИ-95. Литр этого топлива стоит 85,89 российского рубля, что примерно соответствует 25 гривнам.
Цены на АЗС в Донецке.
Популярные марки АИ-92 и 100 на станции полностью отсутствуют. За чуть более чем восемь литров (8,14) бензина женщина заплатила почти 700 рублей (699,14).
АИ-92 и 100 на АЗС в Донецке отсутствуют.
Примечательно, что на заправке до сих пор работает украинское оборудование и сохранены украинские надписи, которые приезжие россияне читают с трудом.
«11 лет всё продолжает функционировать на старом украинском ресурсе», — отметил Казанский.
В Донецке до сих пор на АЗС украинское оборудование и украинские надписи сохранены.
Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что топливный кризис, вызванный ударами Вооружённых сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам в РФ, уже добрался до временно оккупированных территорий Украины, усугубляя дефицит горючего и повышая цены на оставшееся топливо.
