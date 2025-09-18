Нестача бензину в Донецьку: на АЗС досі українська мова

Росіянка їде окупованим Донецьком у пошуках АЗС.

Приїжджі з Росії діляться враженнями про Донецьк: місто зруйноване, палива катастрофічно не вистачає. Відео з їхніми розповідями опублікував український журналіст Денис Казанський.



На кадрах, знятих росіянкою на одній з автозаправних станцій окупованого міста, видно, що з усіх марок бензину в продажу залишився лише АІ-95. Літр цього палива коштує 85,89 російських рублів, що приблизно відповідає 25 гривням.

Популярні марки АІ-92 і 100 на станції повністю відсутні. За трохи більше ніж вісім літрів (8,14) бензину жінка заплатила майже 700 рублів (699,14).

Примітно, що на заправці досі працює українське обладнання і збережені українські написи, які приїжджі росіяни читають з трудом.



«11 років все продовжує функціонувати на старому українському ресурсі», — зазначив Казанський.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що паливна криза, викликана ударами Збройних сил України по нафтопереробних заводах у РФ, вже дісталася тимчасово окупованих територій України, поглиблюючи дефіцит пального і підвищуючи ціни на паливо, що залишилося.