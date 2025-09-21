ВСУ бьют по местам концентрации оккупантов: нанесен удар по Васильевке в Запорожской области

Логистический узел оккупантов в Васильевке под ударом

В воскресенье, 21 сентября, Силы обороны Украины нанесли удары по городу Васильевка в Запорожской области, где россияне обустроили склады боеприпасов и позиции для техники.



Российские источники утверждают, что в результате обстрелов в частном секторе погиб один человек, еще 12 получили ранения, среди них ребенок. Сообщается также о повреждениях многоквартирного дома на улице Театральной.



По данным оккупационной администрации, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Васильевка остается одним из ключевых логистических узлов для снабжения российской армии на Запорожском направлении.

