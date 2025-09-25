Українська журналістка Вікторія Рощина загинула у СІЗО Пермського краю — ЗМІ

Вікторія Рощина. Фото з Фейсбуку

Українська журналістка Вікторія Рощина перед загибеллю утримувалась СІЗО № 3 міста Кізел Пермського краю Росії. Про це йдеться у розслідуванні видання «Слідство.Інфо». За даними журналістів, у цьому ізоляторі вона померла.

Раніше Офіс генпрокурора України повідомляв, що Рощину утримували в СІЗО міста Таганрог в Ростовській області.

Видання «Слiдство.Інфо» з посиланням «на закриті російські бази» пише, що свідоцтво про смерть Рощиної видав Ленінський відділ РАГС у Пермі. Дата смерті, зазначена у документі, — 19 вересня 2024 року.

У розслідуванні йдеться, що за вісім днів до загибелі Рощину разом із ще частиною полонених етапували із СІЗО Таганрога до ізолятора № 3 міста Кізел Пермського краю.

Український військовослужбовець Данило, якого етапували разом із Рощиною, розповів журналістам, що вона виглядала «схудлою», але могла ходити самостійно.

Видання «Медіазону» з посиланням на джерело підтвердило, що восени 2024 року кількох українських полонених і викрадених цивільних переводили до Кізела з СІЗО в Таганрозі.

Інформацію про те, що Рощина загинула у пермському СІЗО, у розмові зі «Слідством.Інфо» підтвердив і представник Офісу генпрокуратури України Тарас Семків.

«У цьому місці вона перебувала менше двох тижнів, і саме там сталася її смерть. Саме у СІЗО у місті Кізел», — сказав він.

Нагадаємо, українська журналістка, 27-річна Вікторія Рощина, потрапила в полон у серпні 2023 року в Енергодарі, захопленому російськими військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вона поїхала до окупованої Запорізької області як позаштатний автор «Української правди» для підготовки репортажу.

Протягом кількох місяців її тримали у відділеннях поліції та СІЗО у різних містах, як на окупованій території, так і в Росії. За свідченнями очевидців, наприкінці журналістку катували, вона дуже схудла — до 30 кілограмів — і не могла ходити без сторонньої допомоги.

Передбачалося, що у вересні 2024 року журналістку включать в обмін військовополоненими, але в результаті влада РФ оголосила, що Рощина померла. Тіло журналістки зі слідами тортур передали Україні у лютому 2025 року.