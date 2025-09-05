Российские власти хотят подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме

Запорожская АЭС

Россия заявляет о техническом решении проблемы водоснабжения для Запорожской АЭС и готовит перезапуск всех шести энергоблоков в генерацию, пишет Telegram-канал «Андрющенко-Time».



Накануне первый заместитель руководителя администрации президента РФ посетил станцию, где обсудил сроки и технические аспекты возобновления работы. По словам назначенного Россией руководства ЗАЭС, ключевой вопрос охлаждения реакторов планируется закрыть за счет новых технических решений.

В частности, уже ведутся закупки плавучей насосной станции для обеспечения подачи воды.

Москва не раз заявляла о намерении интегрировать Запорожскую АЭС в свою энергосистему, отмечает «Андрющенко-Time».