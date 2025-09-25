Блекаут на ЗАЕС триває. Станція перейшла на живлення від дизель-генераторів

Запорізька АЕС (місто Енергодар Запорізька область) другий день продовжується блекаут. Це істотне порушення умов нормальної експлуатації станції. Про це заявила міністр енергетики України Світлана Грінчук.



«Найбільша в Європі атомна електростанція працює на дизель-генераторах. Це вже 10-й блекаут ЗАЕС», — наголосила вона.



Понад три роки, протягом яких ЗАЕС перебуває під окупацією РФ, Україна продовжує забезпечувати електропостачання об'єкта зі своєї енергетичної системи. Але через черговий обстріл окупантів знову пошкоджено єдину лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС.

Раніше ми писали, що Росія заявляє про технічне вирішення проблеми водопостачання для Запорізької АЕС та готує перезапуск усіх шести енергоблоків у генерацію.

