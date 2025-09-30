Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Вашингтон: масштабы потерь в Украине превысили миллион человек

30 сентября 2025, 14:15

Вашингтон: масштабы потерь в Украине превысили миллион человек

Спецпредставитель США Кит Келлог Спецпредставитель США Кит Келлог

США сосредоточены на том, чтобы положить конец крупнейшему вооруженному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны — войне в Украине. Как пишет издание The Guardian, об этом заявил спецпредставитель Вашингтона Кит Келлог.

«Главная цель, которую мы преследуем, — остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой», — подчеркнул он. По словам Келлога, речь идет о войне «промышленного масштаба, где погибли сотни тысяч людей — не тысячи, а именно сотни тысяч».

Он напомнил, что Советский Союз в Афганистане потерял 18 тысяч военнослужащих, США во Вьетнаме — 65 тысяч. «Сейчас мы говорим об общем числе убитых и раненых с обеих сторон, которое уже превысило миллион», — отметил американский спецпредставитель.

Келлог назвал такие цифры «ошеломляющими» и добавил, что конфликт «так или иначе должен быть завершен».

Напомним, к концу октября 2025-го в Украине не останется ни одного выборного органа с действующим сроком полномочий.

ТЕГИ

Места
Украина-США
Прочее
война в Украине
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:54
На оккупированной Луганщине школьников готовят к работе санитарами
13:36
ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму
13:29
Подросток из Луганщины рассказал, как сумел выбраться на свободу
21:53
Россияне привлекают к военной подготовке семьи из оккупированной Луганской области – ОВА
15:25
Дрон ударил по нефтебазе в оккупированной Феодосии
15:09
Заочно осуждены предатели, участвовавшие в псевдореферендуме на Луганщине
11:49
Сотрудники ФСБ задержали в оккупированном Севастополе женщину, которая якобы планировала отравить российских военных
09:29
Украинские партизаны провели диверсию на железной дороге в Волновахе
08:57
Российский военный помог ВСУ ударить по ПВО на Херсонском направлении — АТЕШ
16:27
Кремль будет выдавать соцвыплаты жителям ВОТ «цифровыми рублями»: еще один шаг к тотальному контролю над украинцами
14:59
Внешнее питание ЗАЭС отключено более трех дней. Возможен сценарий Фукусимы — The Guardian
15:15
В оккупированном Донецке представили «учебники по истории Донбасса и Новороссии»
11:26
Российское командование отправило в «яму» жителя Донетчины, который с 2015 года воевал против Украины – СМИ
19:33
По трем газораспределительным станциям на захваченной Луганщине нанесены удары дронами
16:58
Когда-то река, теперь сточная канава: что стало с Кальмиусом в Донецке
12:20
В Луганской области предатели Украины получают квартиры переселенцев
11:32
В оккупированном Донецке существенно сократили количество автобусных рейсов из-за топливного кризиса – «ЖС»
09:30
Партизаны сожгли российскую военную технику вблизи оккупированного Бердянска
08:53
ГУР уничтожил самолеты Ан-26 и РЛС оккупантов в Крыму, МО РФ заявило о «сбитых дронах»
07:37
10 лет колонии: Россия вынесла приговор украинцу Куршутову
все новости
16:36
В Днепре взрывы после атаки российских дронов: есть задымление
16:25
Мошенники обманывали военных, вернувшихся из плена
15:55
Пожар уничтожил позиции и технику российских войск после обстрела
15:54
На оккупированной Луганщине школьников готовят к работе санитарами
15:37
The Telegraph: над Западной Украиной могут закрыть небо
14:48
Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии: ранены мирные люди
14:15
Вашингтон: масштабы потерь в Украине превысили миллион человек
13:53
В Сумах часть школ и детсадов будет работать дистанционно до конца года
13:36
ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму
13:29
Подросток из Луганщины рассказал, как сумел выбраться на свободу
13:15
Утром Краматорск попал под обстрел: дрон повредил дом
12:54
Бои в Купянске: ВСУ отбили штурмы и уничтожили две огнемётные системы
12:25
Максим Буткевич стал первым украинцем — лауреатом премии имени Вацлава Гавела
11:48
МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт десантников РФ в Часовом Яре
11:47
Президент Польши предложил сажать за решетку за пропаганду «бандеровской идеологии»
11:41
Украинская разведка ликвидировала подполковника Росгвардии и еще двух оккупантов
11:22
Из-за утреннего удара по Дружковке ранены два человека
11:21
Украинский дипломат помогал гражданам РФ нелегально выезжать в ЕС
11:13
За сутки два района Донетчины попали под российские обстрелы: в ОВА показали последствия
10:59
Дрон ВСУ «Aquila» атаковал удаленный блокпост РФ
все новости
ВИДЕО
Момент «прилета» по оккупантам. МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт десантников РФ в Часовом Яре
30 сентября, 11:48
Удаленный блокпост РФ. Дрон ВСУ «Aquila» атаковал удаленный блокпост РФ
30 сентября, 10:59
Российские беспилотники утром атаковали Дружковку. Фото из местных пабликов Утром Дружковку атаковали российские дроны: зафиксированы прилеты возле банка и школы
30 сентября, 10:22
Константиновка Донецкой области, сентябрь 2025 года. Скриншот Константиновка в нескольких километрах от фронта, продолжается эвакуация
30 сентября, 09:47
Момент сближения украинского дрона с российским БПЛА «Ланцет» перед перехватом и удар. Бойцы 95-й ОДШБр сбили «Ланцет» дроном: эффектное видео перехвата
30 сентября, 08:48
Российская система «Солнцепек» на Купянском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов поразили две российские системы «Солнцепек» на Купянском направлении
29 сентября, 22:19
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор