Спецпредставитель США Кит Келлог

США сосредоточены на том, чтобы положить конец крупнейшему вооруженному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны — войне в Украине. Как пишет издание The Guardian, об этом заявил спецпредставитель Вашингтона Кит Келлог.

«Главная цель, которую мы преследуем, — остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой», — подчеркнул он. По словам Келлога, речь идет о войне «промышленного масштаба, где погибли сотни тысяч людей — не тысячи, а именно сотни тысяч».

Он напомнил, что Советский Союз в Афганистане потерял 18 тысяч военнослужащих, США во Вьетнаме — 65 тысяч. «Сейчас мы говорим об общем числе убитых и раненых с обеих сторон, которое уже превысило миллион», — отметил американский спецпредставитель.

Келлог назвал такие цифры «ошеломляющими» и добавил, что конфликт «так или иначе должен быть завершен».

Напомним, к концу октября 2025-го в Украине не останется ни одного выборного органа с действующим сроком полномочий.