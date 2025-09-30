Спецпредставник США Кіт Келлог

США зосереджено на тому, щоб покласти край найбільшому збройному конфлікту в Європі з часів Другої світової війни — війні в Україні. Як пише видання The Guardian, про це заявив спецпредставник Вашингтона Кіт Келлог.

«Головна мета, яку ми переслідуємо, — зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової», — підкреслив він. За словами Келлога, йдеться про війну «промислового масштабу, де загинули сотні тисяч людей — не тисячі, а саме сотні тисяч».

Він нагадав, що Радянський Союз в Афганістані втратив 18 тисяч військовослужбовців, США у В'єтнамі — 65 тисяч. «Зараз ми говоримо про загальну кількість убитих та поранених з обох боків, яка вже перевищила мільйон», — зазначив американський спецпредставник.

Келлог назвав такі цифри «приголомшливими» і додав, що конфлікт «так чи інакше має бути завершений».

Нагадаємо, до кінця жовтня 2025-го в Україні не залишиться жодного виборного органу з чинним строком повноважень.