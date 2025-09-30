Россия перебрасывает войска из Херсонской в Донецкую область: в ВСУ объяснили, с чем это связано

Ситуация в Донецкой области. Фото: карта DeepState

Российские оккупанты перебрасывают войска из Херсонской в Донецкую область. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.



По его словам, такие действия ВС РФ уже фиксировались.



«Они перебрасывают. И это на самом деле неплохая новость. Если раньше они просто пополняли личный состав из собственных тылов и резервов или перебрасывали с территории Российской Федерации, то теперь перебрасывают вдоль линии столкновения. Это указывает на то, что у них сейчас уже не идеально с человеческим ресурсом. Похоже, что те потери, которые они понесли в течение зимней и летней кампаний, все же сказались, даже несмотря на, казалось бы, малоограниченные человеческие ресурсы», – отметил спикер ОСГВ «Днепр».

Напомним, что в ВСУ рассказали, сколько солдат и техники Россия потеряла за неделю на Восточном направлении.