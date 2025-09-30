Росія перекидає війська з Херсонської у Донецьку область: у ЗСУ пояснили, з чим це пов'язано

Ситуація у Донецькій області. Фото: карта DeepState

Російські окупанти перекидають війська з Херсонської у Донецьку область. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, такі дії ЗС РФ уже фіксувалися.



«Вони перекидають. І це насправді непогана новина. Якщо раніше вони просто поповнювали особовий склад з власних тилів та резервів або перекидали з території Російської Федерації, то тепер перекидають вздовж лінії зіткнення. Це вказує на те, що у них зараз вже не ідеально з людським ресурсом. Схоже, що ті втрати, яких вони зазнали протягом зимової та літньої кампаній, все ж таки далися взнаки, навіть попри, здавалося б, малообмежені людські ресурси», – зазначив речник ОСУВ «Дніпро».

