Украинская армия продвинулась под Лиманом – ISW

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Лиманском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к северо-востоку от поселка Ямполь.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Лиманском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала 16 раз.



В пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» рассказали, что Силы обороны Украины отбили все атаки и не допустили потери позиций возле Ямполя.

Напомним, что Россия перебрасывает войска из Херсонской в Донецкую область.