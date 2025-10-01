Краматорск днем снова попал под обстрел

Российская армия днем в среду, 1 октября, нанесла удар по Краматорску. Удар пришелся по жилому дому. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«Примерно в 11:50 произошло попадание вражеского БПЛА по территории частного дома», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации последствий попадания, в связи с чем временно ограничено движение по улице Аэроклубная, общественный транспорт следует по измененным маршрутам.



Ранее мы писали, что за 30 сентября россияне убили одного жителя Донецкой области — в городе Константиновка.

