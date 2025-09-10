РФ атаковала энергообъект ДТЭК в Днепропетровской области

В Днепропетровской области российские войска атаковали энергообъект компании ДТЭК. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По данным энергетиков, два FPV-дрона поразили объект в прифронтовом городе региона. К счастью, сотрудники не пострадали — во время удара они находились в укрытиях.
Позже ещё один вражеский дрон попал в автомобиль ремонтной бригады, повредив автовышку.
«Мы делаем всё возможное, чтобы даже в условиях войны продолжать нести свет», — заявили в ДТЭК.
Ранее армия России вновь атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области.
