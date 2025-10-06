ОСГВ «Днепр», которая отвечала за направления фронта на Донбассе, ликвидировали: в ВСУ назвали причину

Эмблема оперативно-стратегической группировки войск «Днепр». Фото: ОСГВ «Днепр»

Оперативно-стратегическая группировка войск «Днепр» прекратила свою деятельность в связи с внедрением корпусной реформы. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев.



По его словам, ОСГВ «Днепр» была не штатной структурой, а – временной.



«В связи с принятием корпусами своих полос ответственности и в целях улучшения управления войсками потребность в существовании оперативно-стратегических группировок отпала. Именно поэтому ОСГВ «Днепр» прекратила свое существование. Генерал-майор Михаил Драпатый занимает штатный пост командующего Объединенных сил ВСУ. Должность командующего ОСГВ «Днепр» не штатная и он занимал ее по совместительству. Следует отметить, что генерал-майор Михаил Драпатый продолжит руководить соответствующим комплектом войск в районе боевых действий», – сказал Ковалев.



Спикер Генштаба отметил, что ликвидация ОСГВ «Днепр» не ухудшит управляемость войсками и негативно не отразится на оперативной ситуации на линии боевого столкновения.



«Напротив, эти изменения призваны улучшить управление войсками. Генерал-майор Михаил Драпатый остается в должности командующего Объединенных сил», – добавил майор.

