Украинские «Щелепи» уничтожили радар С-400: видео удара

Попадание в радиолокационную станцию 92Н6 комплекса С-400.

Украинские дроны-камикадзе «Щелепи», предназначенные для поражения целей противника на расстоянии до 150 км, уничтожили радиолокационную станцию 92Н6, входящую в состав российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Видео удара опубликовал волонтёр и общественный деятель Сергей Притула.



По его словам, операцию провели бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Благодаря слаженной работе воздушной разведки и операторов средств поражения удалось точно вывести из строя ключевой элемент комплекса.



«Это большая потеря для россиян и унижение для их "лучшей в мире ПВО", которую они ещё и за границу продают», — отметил Притула.



На опубликованных кадрах видно момент попадания дрона в радиолокационную станцию, после чего следует взрыв. РЛС находилась рядом с пусковыми установками комплекса С-400.

Наші «Щелепи» перекусили російський розпіарений ЗРК С-400!



Завдяки злагодженій роботі повітряної розвідки та операторів засобів ураження з 92 ОШБр, вдалося вивести з ладу радіолокаційну станцію комплексу. Це велика втрата для росіян та велике приниження для «найкращого в світі… pic.twitter.com/3LwotOpp7H — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 6, 2025

