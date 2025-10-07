Українські «Щелепи» знищили радар С-400: відео удару

Влучання в станцію радіолокації 92Н6 комплексу С-400.

Українські дрони-камікадзе «Щелепи», призначені для ураження цілей противника на відстані до 150 км, знищили радіолокаційну станцію 92Н6, що входить до складу російського зенітно-ракетного комплексу С-400. Відео удару опублікував волонтер і громадський діяч Сергій Притула.



За його словами, операцію провели бійці 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Завдяки злагодженій роботі повітряної розвідки та операторів засобів ураження вдалося точно вивести з ладу ключовий елемент комплексу.



«Це велика втрата для росіян і приниження для їх "кращої у світі ППО", яку вони ще й за кордон продають», — зазначив Притула.



На опублікованих кадрах видно момент влучання дрона в радіолокаційну станцію, після чого слідує вибух. РЛС знаходилася поруч з пусковими установками комплексу С-400.

Наші «Щіліпи» перекусили російський розпіарений ЗРК С-400!



— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 6, 2025

