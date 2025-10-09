Есть планы по масштабированию применения отечественного дальнобойного оружия — Зеленский

У Украины есть план планы по масштабированию применения дальнобойного оружия. Фото: Владимир Зеленский

Чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее мы сможем достичь мира. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.



«Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее – мы постоянно для этого работаем и уже предоставили много различных возможностей именно для производства, необходимые финансы, всю необходимую поддержку. Нужно так же ощутимо масштабировать применение», — сообщил он.



Президент уточнил, что у власти есть четкие планы по этому поводу на ближайшие месяцы, «все должно быть реализовано».



По словам Зеленского, справедливо, что Украина наносит ответные удары РФ.



Ранее мы писали, что желание администрации президента США Дональда Трампа поставить Украине ракеты «Томагавк» с дальностью полета 2500 километров может оказаться нереалистичным. Имеющиеся запасы зарезервированы для ВМС США и других целей.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях