На ЗАЭС начали восстанавливать внешнее электроснабжение

9 октября был запущен процесс по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Об этом передает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«После интенсивных консультаций начался процесс восстановления внешнего электроснабжения через линии «Днепровская» и «Ферросплавная-1». Хотя для восстановления подключения ЗАЭС к энергосистеме потребуется еще некоторое время», — заявил он.

По словам Гросси, как Украина, так и Россия «конструктивно сотрудничают» с МАГАТЭ для достижения этой важной цели в интересах ядерной безопасности и защиты.



Ранее мы писали, что дизельного топлива достаточно для питания генераторов в течение 20 дней без пополнения запасов. Однако Гросси заявил, что потеря внешнего электроснабжения «увеличивает вероятность ядерной аварии».

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях