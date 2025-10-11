Двое людей погибли и четверо пострадали в Донецкой области за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: прокуратура

В Донецкой области за прошедшие сутки, 10 октября, погибли двое человек, кроме того, четверо людей пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 10 октября россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Сергеевке», — отметил он.



Кроме того, еще 4 человека получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3678 человек, получили ранения — 8305. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 10 октября в 16:38 Краматорск Донецкой области снова атаковали российские войска.

