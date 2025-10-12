Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Donbas Media Forum 2025: Судебная журналистика на линии фронта справедливости

12 октября 2025, 14:41

Спикеры Ольга Головина, Оксана Максименюк и Марина Безкоровайная на панельной дискуссии Donbas Media Forum 2025. Фото: «Новости Донбасса» Спикеры Ольга Головина, Оксана Максименюк и Марина Безкоровайная на панельной дискуссии Donbas Media Forum 2025. Фото: «Новости Донбасса»

Журналисты издания «Новости Донбасса» как участники проекта INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING (IWPR) «Правосудие в прямом эфире» побывали на панельной дискуссии Donbas Media Forum 2025 — «Украина: правосудие в прямом эфире».

Тема была посвящена роли медиа в освещении военных преступлений, работе журналистов в судах и установлению справедливости.

Особое внимание участники дискуссии уделили ситуации в Мариуполе. Как отмечалось, достоверной информации о количестве погибших в городе пока нет. В то же время мариупольцы, которым удалось вырваться из оккупации, свидетельствуют о совершенных там преступлениях.

По словам спикеров, прокуратура уже задокументировала более 150 тысяч фактов нарушения законов и обычаев войны. Журналист из Харькова Юрий Ларин подчеркнул важность роли медиа в процессе документирования: «Те, кто фиксирует обстрелы и события непосредственно на местах, делают чрезвычайно важное дело». Он добавил: «Если Украина останется на политической карте мира, это гарантирует безопасность не только нам, но и всему миру».

Юридический воркшоп в рамках форума провела Оксана Максименюк, руководительница правового направления общественной организации «Институт развития региональной прессы». Она объяснила, что большинство дел о военных преступлениях рассматриваются заочно — из-за того, что обвиняемые находятся за пределами Украины. В то же время главная цель судов — восстановление справедливости для пострадавших. Проблема исполнения приговоров остаётся актуальной и требует привлечения международных механизмов.

Максименюк подчеркнула, что судебные процессы преимущественно открыты для общественности, за исключением случаев, когда разглашение деталей может угрожать свидетелям. Больше всего таких дел рассматривается в Киевской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях — именно эти регионы берут на себя дела, касающиеся Донецкой и Луганской областей.

Журналисты имеют право присутствовать на открытых заседаниях, вести фото- и видеосъемку — при условии предварительного согласия суда. При этом судьи, прокуроры и адвокаты как публичные лица не могут запретить фиксацию своих действий в зале суда. Журналистам также напомнили об ответственности за распространение информации: она должна быть достоверной, проверенной, сбалансированной и непредвзятой.

Редакторка проекта «Правосудие в прямом эфире» Института освещения войны и мира Ольга Головина рассказала о команде журналистов, которая работает на прифронтовых территориях и создает аналитические репортажи о вызовах в сфере документирования и преследования военных преступлений.

«Сторителлинг в судебной журналистике — критически важен. За каждым делом стоят люди: пострадавшие, свидетели, обвиняемые. Важно объяснять сложные темы понятно и с уважением к человеческому опыту», — отметила она.

Руководительница проекта Марина Безкоровайная подчеркнула значение формирования профессионального сообщества журналистов, способных качественно освещать судебные процессы — в том числе для международной аудитории. В рамках инициативы также готовится пособие для журналистов, которое охватывает темы, связанные с войной России против Украины.

Участники форума подчеркнули: медийное освещение судов по делам о военных преступлениях — это не просто информирование, но и способ сохранения памяти. Судебная журналистика призвана доказывать, что государство работает, а преступления не остаются безнаказанными.

Проект «Ukraine Justice Report» поддерживает украинских журналистов через образовательные программы и менторство в подготовке достоверных репортажей, аналитики, интервью и новостей на темы правосудия.

Во время воркшопа участники получили практические советы по освещению судебных процессов, связанных с военными преступлениями, с учетом этических стандартов и принципов создания качественного контента. Также они ознакомились с полезными инсайтами проекта и задали вопросы экспертам.

Напомним, Donbas Media Forum был основан медиаорганизацией DII-Ukraine в 2015 году. Это ежегодная конференция, которая объединяет журналистов и медиаменеджеров Украины и мира, создавая площадку для обсуждения актуальных вызовов профессии и укрепления профессиональных связей.

