Donbas Media Forum 2025: Судова журналістика на лінії фронту справедливості

12 жовтня 2025, 14:40

Спікери Ольга Головіна, Оксана Максименюк та Марина Безкоровайна на панельній дискусії Donbas Media Forum 2025. Фото: «Новини Донбасу» Спікери Ольга Головіна, Оксана Максименюк та Марина Безкоровайна на панельній дискусії Donbas Media Forum 2025. Фото: «Новини Донбасу»

Журналісти видання «Новини Донбасу» як учасники проєкту INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING (IWPR) «Правосуддя наживо» відвідали панельну дискусію Donbas Media Forum 2025 — «Україна: правосуддя наживо».

Тема була присвячена ролі медіа у висвітленні воєнних злочинів, роботі журналістів у судах та встановленні справедливості.

Особливу увагу учасники дискусії приділили ситуації у Маріуполі. Як зазначалося, достовірної інформації про кількість загиблих у місті наразі немає. У той же час маріупольці, яким вдалося вирватися з окупації, свідчать про скоєні злочини.

За словами спікерів, прокуратура вже задокументувала понад 150 тисяч фактів порушення законів та звичаїв війни. Журналіст із Харкова Юрій Ларін наголосив на важливості ролі медіа у процесі документування: «Ті, хто фіксує обстріли та події безпосередньо на місцях, роблять надзвичайно важливу справу». Він додав: «Якщо Україна залишиться на політичній карті світу, це гарантує безпеку не лише нам, а й усьому світу».

Юридичний воркшоп у рамках форуму провела Оксана Максименюк, керівниця правового напрямку громадської організації «Інститут розвитку регіональної преси». Вона пояснила, що більшість справ про військові злочини розглядаються заочно через те, що обвинувачені перебувають за межами України. Водночас головною метою судів є відновлення справедливості для постраждалих. Проблема виконання вироків залишається актуальною та потребує залучення міжнародних механізмів.

Максименюк наголосила, що судові процеси здебільшого відкриті для громадськості, за винятком випадків, коли розголошення деталей може загрожувати свідкам. Найбільше таких справ розглядають у Київській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях — саме ці регіони беруть на себе справи, що стосуються Донецької та Луганської областей.

Журналісти мають право бути присутніми на відкритих засіданнях, вести фото- та відеозйомку — за умови попередньої згоди суду. При цьому судді, прокурори та адвокати як публічні особи не можуть заборонити фіксацію своїх дій у залі суду. Журналістам також нагадали про відповідальність за поширення інформації: вона має бути достовірною, перевіреною, збалансованою та неупередженою.

Редакторка проєкту «Правосуддя наживо» Інституту висвітлення війни та миру Ольга Головіна розповіла про команду журналістів, яка працює на прифронтових територіях та створює аналітичні репортажі про виклики у сфері документування та переслідування військових злочинів.

«Сторітелінг у судовій журналістиці — критично важливий. За кожною справою стоять люди: постраждалі, свідки, звинувачені. Важливо пояснювати складні теми зрозуміло та з повагою до людського досвіду», — зазначила вона.

Керівниця проєкту Марина Безкоровайна наголосила на значенні формування професійної спільноти журналістів, здатних якісно висвітлювати судові процеси — у тому числі для міжнародної аудиторії. В рамках ініціативи також готується посібник для журналістів, який охоплює теми, пов'язані із війною Росії проти України.

Учасники форуму наголосили: медійне висвітлення судів у справах про воєнні злочини — це не просто інформування, а й спосіб збереження пам'яті. Судова журналістика покликана доводити, що держава працює, а злочини не залишаються безкарними.

Проєкт «Ukraine Justice Report» підтримує українських журналістів через освітні програми та менторство у підготовці достовірних репортажів, аналітики, інтерв'ю та новин на теми правосуддя.

Під час воркшопу учасники отримали практичні поради щодо висвітлення судових процесів, пов'язаних із військовими злочинами, з урахуванням етичних стандартів та принципів створення якісного контенту. Також вони ознайомилися з корисними інсайтами проекту та поставили запитання експертам.

Нагадаємо, Donbas Media Forum було засновано медіаорганізацією DII-Ukraine у 2015 році. Це щорічна конференція, яка об'єднує журналістів та медіаменеджерів України та світу, створюючи майданчик для обговорення актуальних викликів професії та зміцнення професійних зв'язків.

