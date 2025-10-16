ВСУ рассказали, чем РФ атаковала энергетику Украины ночью

В ночь на 16 октября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, авиационных и наземных ракет, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Радиотехнические войска ВСУ зафиксировали 357 средств воздушного нападения:
320 ударных БПЛА Shahed, Гербера и других типов, около 200 из них – «Шахеды»;
2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из Рязанской области (РФ);
26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Крым, Курская и Воронежская области РФ);
2 крылатые ракеты Искандер-К (Крым, Ростовская область РФ);
7 управляемых авиационных ракет Х-59.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:00 сбито или подавлено 288 воздушных целей:
283 БПЛА Shahed, Гербера и других типов;
5 управляемых авиационных ракет Х-59.
Также 18 вражеских ракет локационно потеряны — информация уточняется. Зафиксированы прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БПЛА на 14 локациях; обломки сбитых летательных аппаратов упали на 2 локациях.
Основное направление удара — Полтавская и Харьковская области. Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские БПЛА.
Напомним, над Черниговом засняли полет «Шахеда» на низкой высоте.
