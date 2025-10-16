Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ рассказали, чем РФ атаковала энергетику Украины ночью
16 октября 2025, 11:19

В ночь на 16 октября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, авиационных и наземных ракет, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Радиотехнические войска ВСУ зафиксировали 357 средств воздушного нападения:

  • 320 ударных БПЛА Shahed, Гербера и других типов, около 200 из них – «Шахеды»;

  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из Рязанской области (РФ);

  • 26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Крым, Курская и Воронежская области РФ);

  • 2 крылатые ракеты Искандер-К (Крым, Ростовская область РФ);

  • 7 управляемых авиационных ракет Х-59.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 сбито или подавлено 288 воздушных целей:

  • 283 БПЛА Shahed, Гербера и других типов;

  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59.

Также 18 вражеских ракет локационно потеряны — информация уточняется. Зафиксированы прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БПЛА на 14 локациях; обломки сбитых летательных аппаратов упали на 2 локациях.



Основное направление удара — Полтавская и Харьковская области. Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские БПЛА. 

Напомним, над Черниговом засняли полет «Шахеда» на низкой высоте.

