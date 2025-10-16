ВСУ рассказали, чем РФ атаковала энергетику Украины ночью

Истребитель ВС ВСУ.

В ночь на 16 октября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, авиационных и наземных ракет, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Радиотехнические войска ВСУ зафиксировали 357 средств воздушного нападения:

320 ударных БПЛА Shahed, Гербера и других типов, около 200 из них – «Шахеды»;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из Рязанской области (РФ);

26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Крым, Курская и Воронежская области РФ);

2 крылатые ракеты Искандер-К (Крым, Ростовская область РФ);

7 управляемых авиационных ракет Х-59.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 сбито или подавлено 288 воздушных целей:

283 БПЛА Shahed, Гербера и других типов;

5 управляемых авиационных ракет Х-59.

Также 18 вражеских ракет локационно потеряны — информация уточняется. Зафиксированы прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БПЛА на 14 локациях; обломки сбитых летательных аппаратов упали на 2 локациях.







Основное направление удара — Полтавская и Харьковская области. Атака продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские БПЛА.

