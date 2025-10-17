ВС РФ ударили по Сумам управляемыми авиабомбами, есть раненый

Фото: Суспільне Суми

Сегодня утром ВС РФ нанесли удары управляемыми авиабомбами по городу Сумы, сообщил и.о. городского головы Артем Кобзар.



Под атаку попал объект гражданской инфраструктуры — нежилое помещение.







«К сожалению, есть раненый — 56-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь. В результате попаданий повреждено около 30 окон в близлежащих многоэтажках. На месте работают все соответствующие службы», — отметил городской голова.



Позже «Суспільне» выяснило, что в Сумах из-за ударов КАБами повреждены до 100 окон в многоэтажках.