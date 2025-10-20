Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия атаковала Украину ракетами и 60 ударными дронами
20 октября 2025, 09:19

Россия атаковала Украину ракетами и 60 ударными дронами

Истребитель ВС ВСУ Истребитель ВС ВСУ

В ночь на 20 октября российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины, применив три баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» с временно оккупированного Крыма и 60 ударных БПЛА типов «Шахед», «Гербера» и других. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.



По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинская ПВО сбила или подавила 38 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания трёх баллистических ракет и 20 ударных дронов на 12 локациях. В Воздушных Силах отмечают, что атака стала одной из самых масштабных за последнюю неделю.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
ПВО Украины Атака БПЛА Шахед удар Искандер-М/KN-23
Организации
Воздушные силы ВСУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
10:49
В оккупированном Донецке задержали российского военного, который платил восьмикласснице за интимные фото и видео
все новости
09:50
Обстрелы северных областей Украины: повреждена инфраструктура, тысячи абонентов — без света
09:19
Россия атаковала Украину ракетами и 60 ударными дронами
09:03
Под Покровском ВСУ остановили около 60 атак оккупантов
08:21
На Сумском направлении нарушено движение поездов после обстрела
04:31
Атака российских дронов по шахте на Днепропетровщине: всех горняков удалось спасти
18:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
16:57
DeepState зафиксировал продвижение российских войск в Запорожской и Днепропетровской областях
16:13
Украина усиливает дальнобойность ударов по России — Зеленский
14:50
Ночью Славянск атаковали четыре дрона «Герань-2»
14:01
Беспилотник «Молния-2» ударил по жилому району Краматорска
13:21
Восемь населенных пунктов за сутки подверглись обстрелам в Донецкой области
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
11:39
На Оренбургском газоперерабатывающем заводе загорелся ключевой узел переработки газа — результат ночной воздушной атаки
10:44
Россияне ночью атаковали Днепропетровщину: десять мирных жителей ранены
10:13
Донецкая область: двое погибших и трое раненых мирных жителей за сутки
09:16
Более двухсот боев за сутки: сложнее всего под Покровском и на Александровском направлении — Генштаб
18:22
Спасатели эвакуационной группы «Феникс» эвакуировали трех человек из Дружковки
17:59
В Украине усилят защиту критической инфраструктуры — Свириденко
16:30
Оккупанты за сутки несколько раз атаковали Дружковскую громаду Донетчины: много повреждений
все новости
ВИДЕО
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
19 октября, 18:00
Очередь за водой в Макеевке. Скриншот Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
19 октября, 17:56
Президент Украины Владимир Зеленский. Скриншот Украина усиливает дальнобойность ударов по России — Зеленский
19 октября, 16:13
Горит Оренбургский ГПЗ. Скриншот: t.me/supernova_plus На Оренбургском газоперерабатывающем заводе загорелся ключевой узел переработки газа — результат ночной воздушной атаки
19 октября, 11:39
В Украину вернули ветерана ВСУ. Фото: скриншот Украинские военные освободили ветерана ВСУ, который более трех лет находился в плену на оккупированной территории Луганщины
17 октября, 21:44
Открытие «Дома Юнармии» в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
17 октября, 16:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор