Россия атаковала Украину ракетами и 60 ударными дронами

Истребитель ВС ВСУ

В ночь на 20 октября российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины, применив три баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» с временно оккупированного Крыма и 60 ударных БПЛА типов «Шахед», «Гербера» и других. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.







По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинская ПВО сбила или подавила 38 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.



Зафиксированы попадания трёх баллистических ракет и 20 ударных дронов на 12 локациях. В Воздушных Силах отмечают, что атака стала одной из самых масштабных за последнюю неделю.