В Днепре прогремели взрывы: возможен удар «Искандеров»

Момент удара по Днепру.

В пределах Днепра прогремели взрывы. Об этом сообщил канал мониторинга вражеской авиации Monitor.



По предварительной информации, оккупанты могли применить две баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23».



В сообщении отмечается, что угроза применения баллистического вооружения сохраняется. Над городом работает вражеский разведывательный БПЛА.

Ранее сообщалось, что южнее Днепра зафиксировали вражеский разведывательный беспилотник, для его уничтожения привлекли средства противовоздушной обороны. Также РФ запустила ракеты по Сумщине после угрозы из Курска.