Росія атакувала Україну ракетами та 60 ударними дронами

Винищувач ПС ЗСУ

В ніч на 20 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по території України, застосувавши три балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» з тимчасово окупованого Криму і 60 ударних БПЛА типів «Шахед», «Гербера» та інших. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.







За попередніми даними, станом на 09:00 українська ППО збила або придушила 38 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання трьох балістичних ракет і 20 ударних дронів на 12 локаціях. У Повітряних Силах зазначають, що атака стала однією з наймасштабніших за останній тиждень.