ВСУ уничтожили командный пункт РФ: ликвидирован сын генерала Марзоева

Последствия удара по оккупантам в Темировке.

Аэроразведка 110-й механизированной бригады совместно с другими подразделениями нанесла точный удар по командно-наблюдательному пункту 2-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ.



По данным аналитического канала In Factum, удар пришёлся по КСП, расположенному во временно оккупированной Темировке Запорожской области — на границе с Донецкой.

В результате уничтожено несколько российских военных, среди которых лейтенант Василий Марзоев — сын командующего 18-й армией РФ генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева.



О ликвидации сына российского генерала ранее сообщал журналист Денис Казанский. Ранее аналитический проект DeepState опубликовал кадры отражения штурма населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.