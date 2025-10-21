ЗСУ знищили командний пункт РФ: ліквідовано сина генерала Марзоєва

Наслідки удару по окупантах у Темирівці.

Аеророзвідка 110-ї механізованої бригади спільно з іншими підрозділами завдала точного удару по командно-спостережному пункту 2-го мотострілецького батальйону 36-ї окремої мотострілецької бригади 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ.



За даними аналітичного каналу In Factum, удар припав по КСП, розташованому в тимчасово окупованому населеному пункті Темирівка Запорізької області — на кордоні з Донецькою.

В результаті знищено кілька російських військових, серед яких лейтенант Василій Марзоєв — син командувача 18-ю армією РФ генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва.



Про ліквідацію сина російського генерала раніше повідомляв журналіст Денис Казанський. Нагадаємо, аналітичний проєкт DeepState опублікував кадри відбиття штурму в районі населеного пункту Мала Токмачка у Запорізькій області.