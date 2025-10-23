Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште: президент США назвал причину

Глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом во время совместного с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте общения с журналистами в Белом доме сообщил сам Трамп, передает «Суспільне».



Трамп заявил, что на сегодняшний день не считает правильным встречаться с Путиным, но готов встретиться с ним в будущем.



«Единственное, что я могу сказать – каждый раз, когда я говорю с Владимиром, у меня идут хорошие разговоры, а потом они никуда не ведут. Они просто никуда не ведут. Но теперь посмотрите, он борется за войну», – сказал президент США.

Напомним, что США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – «Роснефть» и «Лукойл».