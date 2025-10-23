Всі українські книги вилучили на ТОТ Херсонщини під час рейдів

Порожні полиці в бібліотеках на ТОТ.

Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомили, що під час чергового рейду по бібліотеках на окупованій частині Херсонщини росіяни вилучили всі українські книги.



Окупанти відзначили, що бібліотеки «чисті» — у книжкових шафах залишилася тільки радянська і російська література.



Хоча росіяни можуть вважати це «ефективністю» своїх репресій, ця показна «перемога» — порожня.



«Українські книги можуть бути спалені, але пам'ять і воля народу залишаються живими. Опір триватиме до повного звільнення регіону», — йдеться в повідомленні.

Раніше у Донецьку студентів лякали відрахуванням за прослуховування української музики.