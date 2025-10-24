Полиция расследует смерть мужчины в киевском распределительном пункте

Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины, получившего травмы в помещении распределительного пункта в Подольском районе столицы.



По предварительным данным, 43-летний киевлянин упал на пол и получил травмы. Присутствующие мобилизованные оказали ему домедицинскую помощь.



В настоящее время правоохранители опросили более десятка свидетелей. Следователи Подольского управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство — с отметкой о проведении проверки).



Для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Как сообщила журналистка Дарья Трунова, погибшим оказался Роман Сопин, который накануне скончался в больнице.