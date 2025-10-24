Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупанты запускают «Шахеды» по Украине прямо с производства
24 октября 2025, 17:22

Детский сад в Харькове после удара БПЛА РФ. Детский сад в Харькове после удара БПЛА РФ.

Сбитый в Украине «Шахед» был собран всего за неделю до уничтожения. По данным специалиста по связи и радиоэлектронной борьбе Сергея «Флеша» Бескрестнова, антенну спутниковой навигации установили на дрон 8 октября, а уже 15-го этот БПЛА был сбит.

«Фактически наш противник отгружает "Шахеды" для запуска по Украине прямо с производства», — отметил эксперт.

Сергей «Флеш» Бескрестнов показывает на дату производства китайских компонентов.

По его словам, это ставит под сомнение наличие у российских оккупантов больших складских запасов беспилотников.

Напомним, Россия ударила по детскому саду в Харькове, 22 октября дроны-камикадзе «Шахед» массированно атаковали город.

