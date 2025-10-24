Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Окупанти запускають «Шахеди» по Україні прямо з виробництва
24 жовтня 2025, 17:22

Окупанти запускають «Шахеди» по Україні прямо з виробництва

Дитячий садок у Харкові після удару БПЛА РФ по ньому. Дитячий садок у Харкові після удару БПЛА РФ по ньому.

Збитий в Україні «Шахед» було зібрано лише за тиждень до знищення. За даними фахівця зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергія «Флеша» Бескрестнова, антену супутникової навігації встановили на дрон 8 жовтня, а вже 15-го цей БПЛА був збитий.

«Фактично наш противник відвантажує "Шахеди" для запуску по Україні прямо з виробництва», — зазначив експерт.

Сергій «Флеш» Бескрестнов вказує на дату виробництва китайських компонентів.

За його словами, це ставить під сумнів наявність в російських окупантів великих складських запасів безпілотників.

Нагадаємо, Росія вдарила по дитячому садку в Харкові, 22 жовтня дрони-камікадзе «Шахед» масовано атакували місто.

