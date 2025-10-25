Украинские десантники освободили село Сухецкое в Донецкой области. Фото: скриншот

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Во время штурмовых действий украинские воины вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что украинские военные ликвидировали большинство оккупантов, кроме того, некоторые россияне взяты в плен.



Ранее мы писали, что населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области вновь находится под контролем Сил обороны Украины.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях