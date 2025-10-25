Українські десантники звільнили село Сухецьке Донецької області

Українські десантники звільнили село Сухецьке на Донеччині. Фото: скриншот

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Під час штурмових дій українські воїни розпочали запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що українські військові ліквідували більшість окупантів, крім того, деяких росіян взято в полон.



Раніше ми писали, що населений пункт Малі Щербаки у Запорізькій області знову перебуває під контролем Сил оборони України.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях