ВСУ освободили Малые Щербаки в Запорожской области

В Малых Щербаках Запорожской области поднят украинский флаг. Скриншот

Населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области вновь находится под контролем Сил обороны Украины.

Украинский флаг над селом был поднят бойцами 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» совместно с военнослужащими 33-го отдельного штурмового полка, которые защищают Запорожское направление.

Военные отметили: «Этот успех — результат слаженной работы, решительности и четкой координации между подразделениями. Каждый такой шаг — новая страница нашей борьбы, которая продолжается ежедневно, несмотря на усталость, риски и потери».

Напомним, на Добропольском направлении в Донецкой области ВСУ освободили более 180 квадратных километров территории.