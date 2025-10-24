Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Зеленский показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS
24 октября 2025, 19:50

Зеленский показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS

Президент показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Фото: Владимир Зеленский Президент показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Фото: Владимир Зеленский

24 октября президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры обсудили развитие оборонного сотрудничества и возможности для усиления давления на Россию.

Кроме того, глава Украины продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, который Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине. Соглашение предусматривает производство первой партии.

«Усиление санкционной политики должно подтолкнуть Россию к настоящим переговорам. Недавние пакеты санкций партнеров очень важны», — отметил Зеленский.

Президент также добавил, что они со Стармером скоординировали позиции перед встречей коалиции желающих. Приоритетные вопросы заседания — гарантии безопасности для Украины, усиление противовоздушной обороны, дальнобойность и энергетическая устойчивость.

Ранее мы писали, что Зеленский заявил, что Украина готова экспортировать свое оружие за границу

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский Кир Стармер
Прочее
дрон-перехватчик
Места
Британия
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
20:59
В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание
11:55
ФСБ готовит серию фейковых «терактов» на ВОТ, чтобы обвинить Украину
09:35
На оккупированной Луганщине милитаризация детей проходит под наблюдением Минобразования РФ – ОВА
17:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
16:50
Воды нет, тепла тоже: в оккупированном Мариуполе остановились котельные
13:59
В Луганске взорвалась Bluetooth-колонка под песню «Океана Эльзы»
12:32
Все украинские книги изъяли на ВОТ Херсонщины во время рейдов
11:11
ЗАЭС вышла из блэкаута: восстановлено питание атомной станции
10:00
ВСУ уничтожили боекомплект оккупантов у железнодорожной станции в Олешках
17:30
В оккупированной части Донбасса из воды показались затопленные автобусы
11:41
Крым на грани засухи: Алушта осталась без воды, в Симферополе паника
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
все новости
21:54
Франция может развернуть свои войска в Украине уже в следующем году
20:59
В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание
19:50
Зеленский показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS
19:24
В отдельных регионах Украины будут применяться две очереди отключений света
19:00
Дроны бьют по станциям в Белгородской области в ответ на обстрелы Харькова
18:26
ГУР уничтожило две РЛС «Небо» и комплекс «Бук»
18:18
В НГУ показали, как оптоволокно окутало Покровское направление
17:22
Оккупанты запускают «Шахеды» по Украине прямо с производства
17:15
Колумбийским «наемникам» РФ приказывают расстреливать мирных украинцев
16:59
Российская армия попыталась атаковать поезд «Львов-Краматорск»: повреждены вагоны
16:56
Российские оккупанты обстреляли жилой массив Корабельного района Херсона
15:59
РФ трижды ударила по Краматорску
15:51
Российские военные «устроили сафари» на фермеров Донетчины: «Азов» перехватил видео из дрона
15:45
«Шахтер Сталеви» сыграл товарищеский матч с Wisła Kraków
15:40
Российские войска впервые атаковали Одесскую область КАБами
15:02
ВСУ зачистили от российских войск Торское под Лиманом: уничтожены до сотни оккупантов, есть пленные
14:14
Полиция расследует смерть мужчины в киевском распределительном пункте
13:23
ВСУ отбили механизированный штурм РФ под Часовым Яром
12:59
Российский дрон ранил мужчину, ударив по авто в Приморском
12:22
Игнорирование боевых дежурств привело к гибели расчёта пушки
все новости
ВИДЕО
Президент показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Фото: Владимир Зеленский Зеленский показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS
24 октября, 19:50
Кадр с украинского дрона. Дроны бьют по станциям в Белгородской области в ответ на обстрелы Харькова
24 октября, 19:00
ГУР уничтожило две РЛС «Небо» и комплекс «Бук». Фото: скриншот ГУР уничтожило две РЛС «Небо» и комплекс «Бук»
24 октября, 18:26
Колумбийские «наемники» РФ получили приказ расстреливать гражданских. Фото: ГУР Колумбийским «наемникам» РФ приказывают расстреливать мирных украинцев
24 октября, 17:15
Вид на город во время обстрела РСЗО. Российские оккупанты обстреляли жилой массив Корабельного района Херсона
24 октября, 16:56
Атака оккупантов на фермеров Донетчины. Фото: кадр из видео Российские военные «устроили сафари» на фермеров Донетчины: «Азов» перехватил видео из дрона
24 октября, 15:51

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор