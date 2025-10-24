Зеленский показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS

Президент показал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Фото: Владимир Зеленский

24 октября президент Украины встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры обсудили развитие оборонного сотрудничества и возможности для усиления давления на Россию.



Кроме того, глава Украины продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, который Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине. Соглашение предусматривает производство первой партии.



«Усиление санкционной политики должно подтолкнуть Россию к настоящим переговорам. Недавние пакеты санкций партнеров очень важны», — отметил Зеленский.



Президент также добавил, что они со Стармером скоординировали позиции перед встречей коалиции желающих. Приоритетные вопросы заседания — гарантии безопасности для Украины, усиление противовоздушной обороны, дальнобойность и энергетическая устойчивость.



Ранее мы писали, что Зеленский заявил, что Украина готова экспортировать свое оружие за границу.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях