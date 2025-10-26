В Киеве завершены спасательно-поисковые работы: трое погибших, 33 пострадавших

Армия РФ атаковала Киев 25 октября. Фото: ГСЧС Киева

По состоянию на 16:00, 26 октября, работы по ликвидации последствий российского обстрела в Деснянском районе Киева завершены. Полностью прекращены разбор завалов и поиск пострадавших также на двух других локациях, по которым нанесен удар армии РФ 25 октября.



Как сообщает ГСЧС Украины, в Оболонском районе зафиксированы повреждения многоквартирного дома, однако обошлось без пострадавших.



В результате атаки три человека погибли, еще как минимум 33 получили ранения, среди них семь детей. Самому младшему пострадавшему — всего 4 года.

Фото: ГСЧС Киева

Ранее мы писали, что спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара. Пострадали Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы.